Réforme des retraites : faut-il se fier aux simulateurs proposés par les syndicats ?

En restant très flou sur la réforme des retraites et en renvoyant les premiers arbitrages à la mi-décembre, le gouvernement pensait décourager certains salariés d'aller manifester. Cette stratégie a plutôt produit l'effet inverse. Les syndicats ont mis à disposition des simulateurs dont les scénarios encore incertains ont convaincu leurs adhérents qu'ils avaient beaucoup à perdre dans cette réforme.



