Réforme des retraites : les marins-pêcheurs vent debout contre le projet

Certes, le gouvernement a promis de tenir compte de la pénibilité de leur métier. Mais s'ils devaient perdre leur régime spécial et basculer dans le régime général des retraites, les marins-pêcheurs devraient travailler 9 ans de plus. Alors forcément, le projet de réforme des retraites du gouvernement et son âge pivot à 64 ans les inquiète. Pour ceux de Port-en-Bessin-Huppain (Calvados) à qui le JT de 13 heures de TF1 donne la parole dans le reportage en tête de cet article, il est impossible de tenir jusqu'à cet âge tant le métier est physique et difficile.

"Ceux qui ont fait 37 ans et demi de navigation sur le pont en tant que matelots sont cassés quand ils ont fini leur carrière, en général ils finissent avant", explique ainsi l'un d'eux. "Un gars de la SNCF qui devient marin-pêcheur ne va pas tenir une semaine", ironise un autre.