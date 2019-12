Registre d'état civil : une proposition de loi pour déclarer sa résidence et non son lieu de naissance

Une proposition de loi voudrait qu'on donne plus de visibilité aux villages dans les documents officiels. En effet, le nom de la résidence des parents pourrait figurer sur l'acte de naissance de leur enfant à la place de la ville de la maternité. Une initiative qui divise les habitants de la Côte-d'Or. Si certains y voient un aspect positif, d'autres pensent que les démarches risqueraient d'être plus laborieuses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.