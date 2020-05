Relâchement : comment les Franciliens ont-ils résisté à la tentation ?

Un bon nombre de Franciliens n'ont pas quitté la région parisienne malgré le beau temps. Et par manque de chance, les grands espaces et les forêts sont rares en Île-de-France. Pour prendre l'air, certains ont donc opté pour la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et sa vue imprenable sur Paris. D'autres ont choisi les bords de la Seine pour sa légère brise. Il y a aussi ceux qui se sont rués vers le lac de Meudon. Pour leur part, les Parisiens restés en ville se sont rabattus sur les rares terrains de pétanque.



