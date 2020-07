Relance de la distribution de masques gratuits : qui y aura droit ?

Les personnes qui gagnent moins de 9 000 euros par an, ou une famille de quatre personnes gagnant moins de 19 000 euros par an sont considérés comme précaires. Ils sont 7 millions en France. Les masques sont déjà stockés par l'État et représentent une dépense de 50 millions d'euros par mois. Si la mesure était étendue au niveau national, cela représenterait un budget de 700 millions d'euros par mois, mais ce n'est pas envisagé pour l'heure par le gouvernement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.