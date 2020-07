Relance des trains de nuit : voyage à bord de l’un des deux derniers en circulation

Dans son discours du 14 juillet, Emmanuel Macron a assuré vouloir relancer les trains couchettes. Ils avaient pourtant pratiquement disparu il y a quatre ans. On en comptait dix lignes il y a 10 ans. De nos jours, il n'y en a plus que deux. Les compartiments couchettes sont toujours rudimentaires et il n'y a toujours pas le Wi-Fi. Nos équipes ont emprunté l'une d'entre elles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.