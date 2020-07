Relance du fret et des petites lignes : le retour en grâce du train

C'est l'une des annonces surprises d'Emmanuel Macron lors de l'interview du 14 juillet. Les petites lignes, les trains de nuit et le fret ferroviaire seront bientôt de retour. Une relance attendue avec impatience dans certaines régions. Les élus locaux et régionaux sont décidés à relancer le trafic grâce à une ouverture à la concurrence et un investissement massif de modernisation pour lequel l'aide de l'État sera indispensable.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.