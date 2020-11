"Remonte-moi le moral" : l'histoire secrète du Tiramisu

Pour percer le secret du tiramisu et de ses origines, il faut remonter le temps jusqu’au XIXe siècle, à Venise dans le sud de l'Italie. Aujourd’hui, la cité lacustre est surtout visitée pour ses canaux et ses innombrables palais. A l’époque, ce comptoir marchand, l’un des plus importants de la méditerranée, était également connu pour ses lupanars. "Venise était un centre de commerce, de ce fait il y avait beaucoup de marins", relate Georgio Bughetto, président de l’association Doge à Trévise, dans le nord de l'Italie, à une trentaine de kilomètres de Venise.

La paternité de ce dessert est cependant revendiquée par différentes villes italiennes. La première recette de tiramisu telle qu'on la connait aujourd'hui avec ses six ingrédients incontournables (jaune d'œuf, sucre, biscuit, cacao, mascarpone et café) figure ainsi dans une archive conservée dans la bibliothèque de Trévise. On y apprend que ce dessert a été proposé, officiellement, pour la première fois en 1970 au menu du Beccherie, un restaurant de la ville, qui a donc été désigné lieu de naissance du tiramisu.

Plus qu’un dessert, cette spécialité est devenue en quelques années un patrimoine national. Aujourd'hui, "tiramisu" est d'ailleurs le deuxième mot italien le plus connu dans le monde après "pizza". Et en Italie, Tiziano Taffarello est l'un de ses plus fervents protecteurs. Il est le président de l’académie du Tiramisu à Trévise, une association très sérieuse qui s'attache à relater et promouvoir l'histoire de ce gâteau. Et notamment son lieu d'origine, Trévise, où un musée lui est même consacré.