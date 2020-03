Rencontre avec l'agriculteur qui a tiré sur un voleur de carburant présumé

Dans la nuit du 1er février, Diégo et deux de ses cousins se sont trouvés sur la propriété de Jean-Louis Leroux. Ils avaient siphonné les engins agricoles de l'agriculteur. À cran face à un énième vol de carburant sur son terrain, l'exploitant lui a tiré dessus. Depuis plus d'un mois, le jeune homme de 19 ans est en soin intensif à l'hôpital de Reims. L'agriculteur, mis en examen, est soutenu par une population excédée face à la multiplication de ces vols.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.