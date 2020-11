Rentrée à Conflans-Sainte-Honorine : l'émotion des élèves

C'était sans doute la rentrée la plus difficile de leur scolarité. Les élèves du collège de Samuel Paty étaient de retour dans leur établissement pour la première fois depuis l'attentat. Les cours ont été remplacés par un temps de parole en classe, pour s'exprimer et revenir en douceur sur ce qu'il s'est passé. Leur professeur d'histoire-géographie n'est plus là, mais aujourd'hui, chacun l'avait à l'esprit.



Mais à Conflans-Sainte-Honorine, plus de deux semaines après l'attentat, l'appréhension est toujours là, pour les parents aussi, nombreux à la sortie des classes. Une cellule psychologique a été ouverte au sein du collège pour une durée indéterminée. Les cours reprendront dès demain matin derrière ces murs, mais tout le monde sait pertinemment que le retour à la normale sera lent.