"Rentrée" des Gilets jaunes : heurts à Montpellier, des centaines de manifestants dans les autres grandes villes

MANIFESTATIONS - Pour leur 43e samedi de mobilisation, les Gilets jaunes se sont principalement rassemblés à Montpellier, où des heurts ont rapidement éclaté et une voiture de police municipale a été incendiée. A Paris, Bordeaux ou encore Rouen, les cortèges ont rassemblé plusieurs centaines de personnes ce samedi 7 septembre.

A Montpellier, des heurts et une voiture de police municipale incendiée

À Montpellier, des heurts ont rapidement éclaté et une voiture de police municipale, sans occupants, a été incendiée. Plusieurs devantures de commerces ont aussi été vandalisées. La préfecture de l'Hérault affirme avoir compté environ 500 "black blocs" dans le cortège, dont ceux qui ont incendié le véhicule en y jetant un cocktail Molotov. Les heurts se sont concentrés sur la place de la Comédie, la préfecture et la rue commerçante Saint-Guilhem, alors que certains commerçants avaient choisi de fermer leur boutique. À 17 heures, la préfecture faisait état de sept interpellations, notamment pour des jets de projectiles, et n'a signalé aucun blessé.