Rentrée : les Français s'interrogent ?

À quelques jours de ranger les serviettes de plage et plier bagage, la rentrée scolaire est un sujet qui occupe l'esprit de tous les parents. Du côté des adultes, ils s'interrogent sur la reprise du travail et le retour en entreprise. Les jeunes diplômés, eux, espèrent que la situation économique du pays s'améliore. Chez beaucoup de nos compatriotes, il y a l'espoir désormais de retrouver la vie d'avant. Un retour à la normale qui semble compromis par la reprise des contaminations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.