Rentrée : une opportunité pour Macron

La rentrée s'annonce très rude pour l'exécutif. Avec la rentrée des classes, l'annonce du plan de relance et l'intervention sur la violence prévues cette semaine, Emmanuel Macron aura l'occasion de montrer si le pays se remet sur les rails ou s'il s'enkyste dans la méfiance et le pessimisme. Précisons que le Covid a tout changé. Il a notamment cassé le cycle de la méfiance alimentée par une querelle sans fin sur la réforme des retraites et a imposé une seule urgence : l'emploi, le pouvoir d'achat, une économie résistante. Et dans ce contexte, les Français se moquent complètement de savoir si la politique menée est de gauche ou de droite. Ce qu'ils veulent, ce sont des résultats, du pragmatisme, comme l'a toujours souhaité Emmanuel Macron, à l'écart de l'idéologie.



Ce dimanche 30 août 2020, Olivier Mazerolle, dans la chronique "L'opinion", nous parle de l'opportunité que la rentrée offre à Emmanuel Macron pour montrer aux Français que le pays se remet sur les rails. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/08/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.