Réouverture au public : inégalité entre les châteaux de la Loire

Dans l'Hexagone, au sein d'une même région, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tous les châteaux de la Loire, par exemple, n'ont pas les mêmes armes pour affronter l'épidémie et ses conséquences. Alors, ces lieux touristiques rouvrent en ordre dispersé. Si les châteaux de Cheverny et de Chenonceaux restent fermés, le château royal d'Amboise a déjà vu le nombre de ses visiteurs augmenté.



