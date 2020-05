Réouverture des écoles : les maires partagés

Un document de 54 pages, extrêmement détaillé, dresse la liste des mille et une précautions sanitaires à prendre avant la réouverture des écoles à partir du 11 mai. Il a été publié le dimanche 3 mai par le ministère de l'Éducation nationale. Certains maires considèrent qu'ils n'arriveront pas à l'appliquer et souhaitent que cette rentrée soit reportée.



