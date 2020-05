Réouverture des écoles : les maires sous pression

Ce dimanche soir, plus de trois cent maires de l'Île-de-France, dont la maire de Paris, demandent à Emmanuel Macron de repousser la date de reprise des cours. Ces voix viennent s'ajouter à celles d'autres élus inquiets, parfois dépourvus face à une situation qui les dépasse. La réouverture des écoles aura valeur de test de grandeur nature avant la grande rentrée du mois de septembre. Illustrations à Saint-Dolay (Morbihan) et à Trilport (Seine-et-Marne).



