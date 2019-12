Repas de Noël : dernière ligne droite pour faire ses courses

Le sprint des derniers achats pour le repas de Noël est lancé à Lyon. Des centaines de personnes envahissent les Halles Paul Bocuse, lieu de la bonne chair, pour faire leurs courses. Certains commerçants ont même doublé leurs effectifs pour mieux servir les clients. En effet, la veille de Noël est pour eux l'un des jours les plus importants de l'année.



