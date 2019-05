VIDÉO - Reprise des traitements de Vincent Lambert : "une condamnation à souffrir", dénonce le clan du neveu

Coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. La Cour d'appel de Paris a ordonné lundi 20 mai le rétablissement des traitements visant à le maintenir en vie, une "très grande victoire" pour ses parents. Le matin-même, le CHU de Reims avait annoncé, conformément à la décision des médecins datant du 11 mai dernier, l'arrêt des soins de Vincent Lambert, en état végétatif depuis dix ans. Désespérés, les parents de l'infirmier, devenu tétraplégique depuis un accident de voiture en 2008, avaient aussi saisi la Cour européenne des droits de l'homme et interpellé le président Emmanuel Macron.





"Je suis estomaqué par cette décision qui est d'une brutalité et d'une violence incroyables", a réagi François, le neveu de Vincent Lambert favorable à l'arrêt des traitements, mardi 21 mai sur LCI. "Tout avait été préparé, tout avait été fait. L'équipe médicale était prête. Tout le monde était déterminé à faire en sorte que les choses se passent du mieux possible, dans l'accompagnement et l'explication. Là, vous avez des juges qui ont tout foutu par terre en disant qu'il fallait maintenir Vincent en vie et surtout le rebrancher. Il avait été débranché pendant 24 heures. Ce n'est plus un être humain, c'est une espèce d'objet que les gens se passent des uns aux autres. C'est une décision qui est prise sans prendre en compte Vincent." Pour son avocat, Me Gérard Chemla, "c'est une condamnation à souffrir". "On a l'impression qu'à partir du moment où l'on considère Vincent Lambert comme un handicapé, il doit être condamné à souffrir plus qu'un autre. Effectivement, nous sommes affligés."