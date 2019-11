Réseaux sociaux : des liens parfois dangeureux

De plus en plus de liens redirigeant vers d'autres sites sont partagés sur les réseaux sociaux. Parmi eux, on trouve des liens publicitaires. Ceux-ci proposent des produits innovants à prix cassé, souvent des contrefaçons. Avant de passer commande sur ces sites, il est recommandé de consulter les coordonnées de la société, à savoir son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Et pour s'assurer que l'établissement en question n'est pas en redressement fiscal, vérifier son état financier sur le site Infograffe. Que doit-on faire si le produit n'a pas été livré après la commande ?



Ce dimanche 17 novembre 2019, Maître Jonathan Elkaim, dans la chronique "Quels sont vos droits ?", nous parle des liens frauduleux partagés sur les réseaux sociaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/11/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.