Restaurant dévasté : le SOS d'Odette après le passage de la tempête Alex

Depuis 40 ans, Odette Husson tenait seule en cuisine et en salle son bar-restaurant "Le dauphin". Tous les meubles de son commerce ont été soulevés et renversés par la tempête Alex. Elle peine encore à réaliser ce qui s'est passé. Pourtant, il est impossible pour la commerçante de 71 ans d'imaginer tout abandonner. Ainsi, elle espère tout reconstruire et peut d'ailleurs compter sur l'aide des pompiers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.