Restaurants : la situation est-elle différente selon la couleur du département ?

Cette annonce d'Édouard Philippe était attendue avec impatience. Le Premier ministre a déclaré ce jeudi que les 200.000 cafés et restaurants du pays sauront le 25 mai prochain quand ils pourront rouvrir. La date du 2 juin est envisagée uniquement pour les établissements situés dans les départements classés verts. Mais la situation des restaurateurs est-elle vraiment différente dans les zones vertes et rouges ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.