Resto, chauffeur, livreur, médecin… Nous sommes tous notés sur Internet !

Les sites de notation sur Internet permettent d'attirer des clients et d'améliorer globalement la qualité des services. Mais certains prestataires dénoncent l'injustice de certaines notes. De mauvais jugements peuvent baisser la fréquentation d'un restaurant, le nombre de clients d'un chauffeur ou d'un médecin. Et dans certains cas, cela peut aller beaucoup plus loin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.