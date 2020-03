Restos du cœur : la collecte nationale maintenue malgré l'épidémie de coronavirus

La crise sanitaire n'empêche pas d'aider son prochain. La grande collecte des Restos du cœur se tient ce week-end dans plus de 7 000 magasins aux quatre coins du pays. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent soutenir l'association via des dons en ligne. Notons que cette opération est cruciale pour tenir jusqu'à l'hiver prochain. Du côté des bénévoles, les plus fragiles ont été priés de ne pas y participer, conformément aux recommandations du ministère de la Santé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.