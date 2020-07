VIDÉO - Résultats du bac 2020 : la crise sanitaire n'a pas empêché les traditionnelles scènes de joie

Port du masque, gel hydroalcoolique et tableaux d'affichage espacés : les séquelles de la crise du coronavirus restaient perceptibles à l'heure de récupérer les résultats du bac. Cela n'a pourtant pas empêché des effusions de joie. Ici, des chaudes étreintes et des exclamations de joie. Là, des soupirs de soulagement. Face aux caméras de TF1, un jeune diplômé préfère retenir le positif de la situation : "Certains auraient préféré faire les épreuves, d'autres non. Mais je suis quand même satisfait, j'ai mon bac et je pense que c'est le principal en fin de compte". Même constat chez une autre lycéenne selon laquelle "cela reste le bac, quelque chose que l'on a eu et que l'on est fiers d'avoir." Quelques étudiants confient tout de même se sentir "frustrés de ne pas l'avoir passé".