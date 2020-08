Retards de TER dans les Hauts-de-France : les usagers expriment leur ras-le-bol

Depuis quelques semaines, les dysfonctionnements des TER s'enchaînent. Ce lundi à Saint-Quentin (Aisne), un TER est tombé en panne en pleine voie bloquant deux autres trains. Si les passagers du premier train ont pu être évacués, les 500 autres ont dû rester à bord. Un incident de plus dans une période où les retards s'accumulent dans les Hauts-de-France. De son côté, la SNCF regrette cette situation et s'est engagée à dédommager les usagers lésés.



