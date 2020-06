Retour à la vie normale : pas avant Noël ?

Selon le Conseil scientifique, le scénario le plus probable sur nos règles de vie dans les prochains mois dans le cadre de cette épidémie est aussi celle la plus optimiste. Dans ce cas de figure, l'épidémie serait sous contrôle notamment au niveau du désengorgement des hôpitaux, da la maîtrise des clusters et du taux de tests positifs. Malgré la levée de certaines restrictions par contre, les gestes barrières telles que la distanciation physique et le port de masque seraient encore maintenues, pour au moins six mois. Quid des scénarii les plus pessimistes ?



