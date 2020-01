Retour aux 90 km/h : où en est-on ?

L'été 2019, plus de soixante départements voulaient revenir à une limitation de vitesse à 90km/h. À présent, ils ne sont plus qu'une quarantaine à l'annoncer. Cependant, toutes leurs routes ne seront pas concernées. Dans la Creuse par exemple, seuls 475 des 4 395 kilomètres de départementales seront touchés par ce retour.



