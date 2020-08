Retour de vacances de la famille Commelin

De Moëlan-sur-Mer (Finistère) jusqu'à Verdalle (Tarn), la famille Commelin a parcouru 850 km. Après neuf heures de route, Capucine et Juliette ont encore plein d'énergie. Pendant que maman va prendre des nouvelles, papa vide le coffre. Plateau à crêpe, soupes de poissons, sardines, et autres douceurs... tout est fait pour garder un souvenir de la Bretagne. Avant la rentrée, il reste encore une semaine pour soigner le potager et surtout fêter quelques anniversaires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.