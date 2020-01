Retour de vacances : mieux vaut être prévoyant

On entame la 30ème journée de grève dans les transports ce 3 janvier 2020. Dans les gares, les voyageurs de retour de vacances ont pris leur précaution en avançant leur départ. Les familles sont bien organisées et les grands-parents sont même mis à contribution. En ce qui concerne le trafic, deux trains sur trois en moyenne sont pour l'heure en circulation. Ce sera également le cas ce week-end, où de nombreux retours sont attendus. La SNCF, de son côté, a informé les usagers du maintien ou non de leur voyage.



