Retour sur le confinement à Ajaccio et à Rome

Pendant le confinement, le marché d'Ajaccio (Corse) a été silencieux. Mais les Ajacciens ne gardent pas de si mauvais souvenirs de cette période inédite. Les Corses ont d'ailleurs savouré le privilège d'avoir l'île de Beauté à eux tous seuls. De l'autre côté de la Méditerranée, à Rome, le confinement a été plus dur, plus meurtrier et plus long. Bien que pendant ce moment-là, la ville aux sept collines ait été déserte et magnifique, les Romains préfèrent qu'elle soit touristique et dynamique.



