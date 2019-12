Réveillon de Noël sur la Seine : le Secours catholique a servi un repas étoilé à 600 oubliés de Noël

L'association Secours catholique a organisé un réveillon exceptionnel pour 600 oubliés de Noël le soir du 24 décembre 2019. La fête s'est déroulée sur la Seine, à bord de cinq péniches. Jamais ces invités n'auraient imaginé un Noël aussi féerique et savoureux. En plus d'un repas étoilé, ils ont également pu profiter d'une belle vue au-devant de la Tour Eiffel. L'ambiance et l'euphorie étaient bel et bien au rendez-vous du côté des petits et grands.



