Risque incendie : les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sous haute surveillance

Ce dimanche, plus aucun département n'est en vigilance canicule. Mais ces derniers jours, la chaleur a été suffocante et les sols sont toujours très secs. Le terrain est plus que propice aux incendies. Le risque est jugé extrême dans les 24 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône qui ont été fermés.



Tous les massifs sont sous haute surveillance, scrutés par des guetteurs dans leur vigie. La moindre fumée doit être vite repérée. Les soldats du feu sont d'ores et déjà prépositionnés dans des lieux stratégiques afin d'intervenir au plus vite. En tout, trente unités ont été déployées dans le département. Le risque d'incendie très sévère ne devrait pas baisser avant mercredi.



