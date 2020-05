"Rouge"/"Vert" : une carte dejà contestée !

Le ministre de la Santé Olivier Véran a révélé la carte du déconfinement jeudi 30 avril. Certains départements étaient en vert, en rouge, et d'autres en orange. Le Cher, le Lot et la Haute-Corse râlent, car ils ont été classés rouges. Dans ces départements, plus de 10% des consultations dans les urgences sont liées à des suspicions de coronavirus. Les élus, eux, estiment qu'il y a eu des erreurs de données et attendent des explications. Beaucoup mettent en doute la méthodologie et l'utilité de cette carte. Mais à quoi va-t-elle servir concrètement ?



Ce vendredi 1er mai 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des contestations de certains élus de la carte du déconfinement. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 01/05/2020 présentée par Emmanuel Ostian sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas, remplacé ce soir par Emmanuel Ostian, apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.