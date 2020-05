Rouge/Vert : une carte qui a encore un sens ?

Au début du déconfinement, le gouvernement a classé les départements de l'Hexagone en zone verte et rouge. Il s'agissait de repérer les zones où la pandémie est plus ou moins maîtrisée. Ainsi, pour être classé vert, il faut que le taux de circulation du virus soit inférieur à 6%, que le taux d'occupation en réanimation ne dépasse pas les 60% et que le département respecte la capacité à tester les habitants. Si on se base sur ces critères, théoriquement, les régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Hauts-de-France devraient déjà avoir le feu vert.



