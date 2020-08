Route des vacances : qui est Bison Futé ?

En été 1975, après des embouteillages monstres, le ministère des Transports crée Bison Futé. L'objectif est de proposer des itinéraires moins encombrés et des estimations de trafic. Derrière ces prévisions, un service du ministère des Transports. Depuis 40 ans, la méthode est toujours la même, des capteurs et des caméras placés le long des routes comptabilisent toutes les heures les véhicules qui circulent.



