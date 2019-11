Saint-Etienne-de-Tulmont touchée par la pénurie de médecins

À Saint-Etienne-de-Tulmont, dans le Tarn-et-Garonne, huit médecins sur dix sont obligés de refuser des consultations, faute de temps. L'été dernier, un docteur est parti à la retraite sans remplaçant. Il ne reste donc plus qu'un seul généraliste pour 4 400 habitants. En 2020, si rien n'est fait, 10 0000 à 15 000 personnes supplémentaires seront sans médecin dans le département. Une situation qui pourrait encore s'aggraver car la moyenne d'âge des généralistes sur place est de 58 ans.



