Saint-Malo : le masque obligatoire dans certaines parties de la ville

Face à l'afflux de visiteurs la semaine dernière, la municipalité de Saint-Malo a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les quatre rues les plus fréquentées de la cité médiévale pour les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte. Le maire ne veut prendre aucun risque avant le début de la saison touristique.



