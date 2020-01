Saint-Paul-de-Vence, une ville pleine de douceur

La ville de Saint-Paul-de-Vence a tout pour plaire. Pleine de douceur, elle offre un cadre de vie exceptionnel aux locaux et aux touristes. Pendant que certains vacanciers profitent du paysage sur les balcons, d'autres prennent le temps de sillonner dans les ruelles du village. Côté météo, le beau temps est au rendez-vous et il durera jusqu'à la semaine prochaine.



