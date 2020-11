Salariés, le spectre de la rue

Perdre son emploi, se retrouver à la rue, y compris en ce temps de crise sanitaire, c'est la perspective la plus terrifiante pour beaucoup de Français parce que ça peut aller vite. C'est le cas de Christophe, 58 ans. En quelques années, il a tout perdu, son travail, sa maison en banlieue lilloise et sa vie de famille. Rien ne le prédestinait à la grande pauvreté, mais un mauvais choix a précipité sa chute.



Christophe n'a entrepris la démarche pour toucher la RSA qu'une fois à la rue. Et pour l'instant, sa demande est en cours de traitement. Il n'a plus un sou pour payer un ticket de bus ou un repas. Pour l'instant, Christophe tient bon. Il essaie de soigner son apparence. Il se rase tous les jours et veut garder une hygiène irréprochable.



Il ne dit rien de sa galère à ses proches. Il ne leur demande aucune aide ni à ses trois enfants, dont il affirme s'être éloigné, ni à sa mère de 91 ans qu'il rend visite tous les jours à la maison de retraite. Il lui reste sa dignité qui l'aidera peut-être à rebondir comme Didier, le boucher ou Jean-Luc, un patron qui a connu la rue il y a quelques années.



