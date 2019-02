VIDÉO - Salon de l'agriculture : comment se prépare-t-on au concours du plus beau taureau ?

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le critère du poids n'est pas l'élément décisif dans ce type de concours. D'ailleurs, Lorenzo est nettement plus léger que Fêtard, le taureau le plus lourd du monde avec ses 1.950 kilos - également présent au salon.





Les juges observent plutôt l'allure, la morphologie et la démarche de ces énormes taureaux salers, auquel on demande non pas d'être gras, mais gracieux.





La récompense du concours est, pour les éleveurs, de mieux vendre leurs bêtes à la reproduction. Lorenzo n'a peut-être pas remporté le concours, mais il a déjà près de 1500 descendants à travers le monde.