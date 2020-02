Salon de l'agriculture : Emmanuel Macron interpellé par des agriculteurs dès son arrivée

Le marathon du président de la République a commencé dès 8 heures du matin et doit se poursuivre toute la journée à l'occasion de l'inauguration du Salon de l'agriculture. Une tradition à laquelle Emmanuel Macron n'a pas dérogé. Il s'agit de tout goûter : viande de bœuf, fromage et autres spécialités régionales. Mais, il a fallu aussi s'entretenir avec les agriculteurs qui se disent aujourd'hui stigmatisés et demandent à être mieux considérés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.