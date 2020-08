Samedi noir sur les routes des vacances : une circulation très dense sur l'A7

Pour le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens, près de six millions de voitures vont circuler sur les autoroutes du pays ce samedi. Sur l'A7, les bouchons ont commencé à se former très tôt. Avec la chaleur, certains automobilistes sont fatalistes. Les plus dynamiques, par contre, prennent la situation avec le sourire. Les ralentissements se remarquent souvent au niveau des péages et des stations services.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.