VIDÉO - Sécheresse : et si les eaux usées étaient la solution ? Des agriculteurs tentent l'expérience

Pour ce vigneron de l'Aude, un des départements les plus arides du pays, la solution est peut-être à chercher du côté des eaux usées. Avant, avec la sécheresse, son vignoble enregistrait jusqu'à 50% de pertes, désormais avec l'eau de la station d'épuration, il peut irriguer sans problème ses 15 hectares de vignes. "La seule ressource pour l'instant qui nous est proposée c'est celle-ci, c'est de l'eau usée à l'origine. Je me suis proposé de tester en tant que cobaye", raconte Lilian Copovi, le président de la Coopérative "Vignobles Cap Leucate", dans le 20h de TF1.

Années après années, la sécheresse ne cesse de gagner du terrain en France. 73 départements sont actuellement en situation d'alerte, et cela pourrait bien s'aggraver avec la hausse des températures attendues en fin de semaine. Après l'or et le pétrole, voici donc venu le temps de la ruée vers l'eau. Et tous les moyens sont bons...

Avec une consommation souvent supérieure à la ressource, cette méthode de recyclage de l'eau, encore peu connue en France, pourrait donc bien être la panacée. D'autant que nous sommes en retard par rapport à nos voisins européens. Ainsi, on utilise moins de 1% de nos eaux usées, contre 8% pour l'Italie et 14% pour l'Espagne. "Les besoins seront de plus en plus importants pour l'agriculture, les sécheresses seront de plus en plus marquées l'été. La réutilisation des eaux est vraiment un avenir", confirme Karine Bonacina, la directrice de la délégation de Montpellier de l'Agence de l'eau Rhône, Méditerranée, Corse.