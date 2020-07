Sécheresse : il faut sauver les truites !

Depuis plus de quatre ans, le Haut-Rhin est régulièrement en alerte sécheresse. En cette saison, les poissons sont bloqués dans des poches d'eau et risquent l'asphyxie. Alors, la fédération mène souvent des sauvetages, mais elle manque d'effectif. Du plus gros au plus petit, les poissons sont mesurés et pesés. Des informations permettant de connaître l'état de la rivière. À la fin de l'opération, les poissons sont relâchés.



