Second tour des municipales 2020 : les électeurs se sont-ils déplacés ce dimanche à Marseille ?

A Marseille, le port du masque était obligatoire ce dimanche pour prendre la direction des isoloirs et de l'urne. Quant à la participation, elle est quasiment la même que lors du premier tour. À midi, 15% des électeurs se sont déplacés pour voter. Et malgré ce second tour très serré et les tensions qui ont émaillé la fin de campagne de l'entre-deux-tours, notamment à cause des accusations de fausses procurations, il n'y a pas de regain de participation pour le moment.



