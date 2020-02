Sécurité routière : les chiffres de la mortalité sont-ils vraiment "historiquement" bas ?

Selon les derniers chiffres de la Sécurité routière, le nombre de morts sur les routes a légèrement reculé en 2019. Si on s'intéresse uniquement aux chiffres en métropole, on peut affirmer qu'ils sont "historiquement bas". En revanche, si on parle de la mortalité routière en métropole et dans les Dom-Tom, on constate une hausse, car le nombre de décès est passé de 3 427 en 2013 à 3 493 en 2019. Peut-on d'ores et déjà juger de l'efficacité des 80 km/h ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.