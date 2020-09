Sécurité routière : un radar "fou" dans le Var

Sur la route départementale entre Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Brue-Auriac depuis le mois de mars, un radar tourelle est devenu le cauchemar de nombreux automobilistes, qui accumulent les amendes pour excès de vitesse. C'est le cas de Pascal Donckers. Il en a reçu trois en quelques semaines et ne comprend pas pourquoi. Comme lui, près d'une centaine d'autres automobilistes des environs s'interrogent. Ce radar remis en service au printemps dernier dysfonctionne-t-il ? Est-il mal réglé ?



