Seine-Saint-Denis : des primes pour attirer les fonctionnaires

La Seine-Saint-Denis est un département qui cumule de tristes records. Un taux de pauvreté à plus de 28%, soit le double de la moyenne nationale. La criminalité aussi est deux fois plus élevée que sur le reste du pays. Le gouvernement a donc annoncé une batterie de mesures spécifiques, notamment une prime pour faire rester les fonctionnaires au-delà de deux ans. Cette prime de 10 000 euros rend-elle pour autant la Seine-Saint-Denis attractive ?



