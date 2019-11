Séisme dans le sud-est : "il va y avoir des répliques, la population doit se préparer à en ressentir"

C’est la règle pour tous les séismes : après le choc principal, il y a une série de tremblements, que nous appelons les répliques. Il va donc y en avoir, c’est certain. La population doit se préparer à les ressentir. Généralement, ce sont des répliques qui sont de magnitude inférieure au choc principal. A priori, plus le temps va passer, plus elles vont s’estomper.

Quels sont les risques à venir ?

Si des maisons ou des édifices ont été endommagés par la secousse principale, les répliques pourraient de nouveau les atteindre. Mais il ne faut pas s’attendre à des effondrements de construction, cela reste un séisme de magnitude relativement faible. Il peut cependant y avoir des fractures ou encore des clochers de vieilles églises qui soient endommagés. Le risque est surtout psychologique : il faut s’attendre à ce que cela secoue encore.

Doit-on s’attendre à une multiplication de ces séismes dans le futur ?

Non, a priori, il n’y en aura pas plus. Ce tremblement de terre résulte de la convergence entre les plaques Eurasie et la plaque africaine, qui se fait très lentement, quelques millimètres par an. À l’heure actuelle, rien ne nous permet de dire que le taux de sismicité, c’est-à-dire le nombre de tremblements de terre par an, va augmenter ou diminuer. Cela va rester sur le rythme que nous avons connu ces dernières années : un de temps en temps en France métropolitaine. Il n’y a pas de raisons pour que cela s’accélère, la vitesse de l’évolution des plaques tectoniques dans la région est normale.