Séismes : pourquoi la terre tremble-t-elle en France ?

Selon les spécialistes, le séisme de ce lundi matin est un événement rare et fort. En moyenne, seuls trois ou quatre secousses sismiques dépassent chaque année la magnitude de cinq sur l'échelle de Richter. Les dégâts sont en général très légers et les secousses à peine ressenties. Le séisme de ce 11 novembre est également surprenant, parce que la zone touchée est à risque modéré, voire faible, selon les études.



